ليشتنشتاين.. الرحلة المستحيلة لدوري أبطال أوروبا

مفاجآت الفرق الصغيرة ومغامراتها هي ما تعطي النكهة وتظهر الشغف الحقيقي عند جماهير كرة القدم، خصوصا في بطولة مثل دوري أبطال أوروبا، وهي الأكثر متابعة وشهرة عند جماهير كرة القدم حول العالم.

في السنوات الأخيرة شاهدنا بعض المغامرات لفرق لم تكن مرشحة للذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، ولكنهم قدموا ما يجعل العالم بالكامل يرفع لهم القبعة، مثل بورتو في الموسم الحالي والذي وصل لربع النهائي وأقصى يوفنتوس من دور الـ 16، أو مغامرة لايبزج في الموسم الماضي ووصولهم لنصف النهائي والخروج على يد باريس سان جيرمان، أو وصول أياكس وتوتنام للمربع الذهبي في الموسم قبل الماضي، وقبلهم الكثير من المفاجآت والمغامرات، سواء التي اكتملت أو التي توقفت عند النقطة التي تجعل العالم يقف لها احتراما.

لكن أحيانا يكون طموح بعض الفرق وتحقيقها للمفاجأة يكمن فقط في الوصول والمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهي الفرق التي تشارك في الأدوار التمهيدية الأولى من دوا مثل سان مارينو، وكوسوفو، ومولدوفا وغيرها من الدول صاحبة التصنيف الأقل بين الدوريات الأوروبية.

دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022 قد بدأ بالفعل، ولكن معظم جماهير كرة القدم قد لا يكون لديها علم بوجود مثل تلك التصفيات الجارية حاليا.

تلك الفرق فرصتها صعبة جدا وأشبه بالمستحيلة لخوض أربع مباريات تأهيلية والمشاركة في دور المجموعات وتحقيق الحلم والمفاجأة بالظهور وسط الكبار، ولكن فرصتهم رقميا تظل واردة.

في المقابل. دولة أوروبية وحيدة فقط لا تملك فرقها حتى فرصة الحلم للوصول للعب وسط كبار أوروبا، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، حتى ولو في التصفيات الأولية.. ليشتنشتاين.

ليشتنشتاين هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تملك أي مقعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولا حتى في الدوري الأوروبي.

ليشتنشتاين تملك فقط مقعدا وحيدا للمشاركة أوروبية، وهو مقعد في التصفيات المؤهلة لكأس دوري المؤتمر الأوروبي، والذي سيبدأ بداية من الموسم المقبل في نسخته الأولى.

يوجد في ليشتنشتاين سبعة فرق فقط لكرة القدم، لذلك لا يستطيعون إنشاء دوري لكرة القدم، ولكن تلعب تلك الفرق السبعة بطولة كأس ليشتنشتاين في كل موسم، والفائز باللقب يتأهل للدور الثاني من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعد نادي فادوز هو الأكثر حصولا على لقب كأس ليشتنشتاين، إذ حصل على اللقب في 47 مناسبة.

كأس ليشتنشتاين تم إلغاءه في الموسمين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن فريق فادوز حصل على المقعد الأوروبي المخصص لـ ليشتنشتاين باعتباره حامل اللقب.

وأوقعت القرعة فادوز في الدور الثاني من تصفيات كأس المؤتمرات الأوروبية أمام أويبست المجري.

في المقابل، يسمح لفرق ليشتنشتاين المشاركة في الدوري السويسري لعدم وجود دوري محلي، وينشط 6 من الأندية في الدرجات الأدنى، وفقط فادوز تمكن من الصعود لدوري الدرجة الأولى في 2020، ولكنه هبط في الموسم المنقضي بعد الحصول على المركز الأخير في جدول الترتيب.

ويعد أبرز اللاعبين الذي لعبوا لصفوف فادوز من قبل هو حارس منتخب سويسرا والذي خطف الأضواء بأدائه في يورو 2020 يان سومر، عندما رحل لفادوز على سبيل الإعارة في 2007 عندما كان لاعبا في صفوف بازل.

فرق ليشتنشتاين رقميا لديها فرصة للوصول والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، الأولى عن طريق سويسرا وهي الصعود للدرجة الأولى في الدوري السويسري والفوز باللقب والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك الطريق صعب جدا بالنسبة لفرق تعاني في الأصل للوصول لدوري الدرجة الأولى، إلا في مرة استثنائية.

أما الطريق الآخر وهو الطريق الأوروبي، فيقتضي الحصول على لقب دوري المؤتمر الأوروبي، من ثم التأهل للدوري الأوروبي في الموسم التالي والحصول على اللقب أيضا، حينها فقط سيشارك فريق من ليشتنشتاين في دوري أبطال أوروبا.

الطريق الأوروبي يبدو مستحيلا، أو حتى مجرد الوصول للدوري الأوروبي، خصوصا مع مشاركة فرق كبيرة في دوري المؤتمر الأوروبي مثل توتنام وروما، لذلك فطريق فرق ليشتنشتاين لدوري أبطال أوروبا هو الرحلة المستحيلة التي قد لا تتحقق يوما على المدى القريب.