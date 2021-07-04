فرج عامر: افتقدنا حسام حسن أمام الأهلي.. هزيمتنا واردة أمام بطل إفريقيا وسامي لديه رصيد

الأحد، 04 يوليه 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

سموحة - الأهلي

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه افتقد حسام حسن المهاجم المعار إلى أهلي طرابلس.

وأشار فرج عامر إلى أن الهزيمة واردة أمام النادي الأهلي بطل إفريقيا بسبب فارق الإمكانيات مع الوضع في الحسبان فوز الفريق السكندري في مباراة الذهاب.

وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

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وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "حظ أوفر لفريق سموحة، افتقدنا وجود حسام حسن".

وأوضح رئيس سموحة "لم يكن من الممكن رفض إعارة حسام حسن".

وتابع "حدث انهيار في دفاع الفريق في الدقيقة 40 لمدة دقيقتين".

وشدد فرج عامر "هزيمتنا واردة من الأهلي وهو بطل إفريقيا، هناك فرق كبير جدا جدا في الإمكانيات ولا ننسى إننا فزنا في الدور الأول".

واختتم تصريحاته "أحمد سامي مدير فني رائع ولديه رصيد كبير من النجاحات، ولم يكن لاعبينا في أفضل حال".

وتعرض سموحة للهزيمة للمباراة الثانية على التوالي ولكن حافظ على تواجده في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

أما الأهلي فرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني من 21 مباراة ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة.

سموحة الأهلي فرج عامر
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