عبد الحفيظ: تأجيل مباراة الزمالك والمحلة لا يخصنا.. أعتقد أنه في مصلحتنا

الأحد، 04 يوليه 2021 - 23:31

كتب : أحمد الخولي

احتفال الأهلي بهدف محمد شريف في سموحة

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة 28 من الدوري، من غد الإثنين إلى 3 أغسطس المقبل، في صالح الأحمر.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة أمر لا يخصنا. نحتاج ألا نبتعد في عدد المباريات الملعوبة عن بقية الفرق وأعتقد أن القرار في مصلحتنا، لأن كلما زاد عدد المباريات الملعوبة وفارق النقاط شكل ذلك نوعا من الارتياح للمنافس".

وأردف "الفارق بيننا وبين الزمالك 6 مباريات، عندما نلعب 5 مباريات في الفترة المقبلة سيكون لدينا أفضلية إن شاء الله. ترتيب الدوري من الممكن أن يكون مختلفا حينها وذلك سيشكل ضغطا".

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وأكمل عبد الحفيظ: "كل المباريات المقبلة صعبة، وسهلة في نفس التوقيت، إذا تسهلت ظروفها مثل مباراة اليوم ضد سموحة. حتى مباراة بيراميدز الماضية، قدمنا فيها عرضا مميزا".

ضرب الأهلي مضيفه سموحة برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الإسكندرية.

وصل الأهلي إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول الترتيب من 21 مباراة، وتجمد رصيد سموحة عند النقطة 40 في المركز الرابع من 28 مباراة.

وثأر الأهلي من هزيمته أمام سموحة في الدور الأول من الدوري بهدفين لهدف، ليفوز على الفريق السكندري برباعية.

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