قائمة الإسماعيلي - ظهور عبد الرحمن مجدي أمام الاتحاد

الأحد، 04 يوليه 2021 - 23:01

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

ظهر عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويواجه الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري غدا الإثنين على استاد الإسماعيلية الرياضي ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وعاد عبد الله رجب الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلي في القائمة وغاب حسين السيد وأحمد مصطفى.

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وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي.

الدفاع: محمد هاشم - مروان صحراوي - باهر المحمدي - أحمد كاستيلو - محمد عمار - عبد الله جمعة.

الوسط: محمد عادل - محمد حسن - نادر رمضان - عماد حمدي - محمود دونجا - محمد صادق - عمر الوحش - أحمد مدبولي - محمد عبد السميع - محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: أري بابل - شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف - بنسون شيلونجو

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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