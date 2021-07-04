النسر يثأر من الموج الأزرق.. الأهلي يستعيد الانتصارات في الدوري ويضرب سموحة برباعية

ضرب الأهلي مضيفه سموحة برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الإسكندرية.

ووصل الأهلي إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول الترتيب من 21 مباراة، وتجمد رصيد سموحة عند النقطة 40 في المركز الرابع من 28 مباراة.

وثأر الأهلي من هزيمته أمام سموحة في الدور الأول من الدوري بهدفين لهدف، ليفوز على الفريق السكندري برباعية.

وبعدما تعادل مرتين في الدوري أمام الزمالك وبيراميدز، عاد الأهلي لتحقيق الانتصارات في الدوري مرة أخرى أمام سموحة.

واستعاد الأهلي في المباراة أيمن أشرف الذي قاد خط الدفاع في غياب بدر بانون الذي حصل على الإنذار الثالث أمام بيراميدز.

كما عاد ياسر إبراهيم للعب جوار أيمن أشرف في الدفاع.

رباعية الأهلي سجلها محمد شريف هدفين، وهدف لكل من حسين الشحات وعلي معلول.

وصف المباراة

بدأ الأهلي تهديد مرمى سموحة مبكرا وانفرد طاهر محمد طاهر بالهاني سليمان لكنه سدد الكرة في جسد الحارس في الدقيقة 7.

وتواصلت هجمات الأهلي على مرمى سموحة بعدما أرسل أفشة تمريرة طويلة جعلت الشحات في مواجهة الهاني سليمان في الدقيقة 11.

وراوغ الشحات حارس سموحة مرتين قبل أن يسدد أعلى المرمى الخالي ويهدر فرصة التقدم.

وأرسل علي معلول عرضية متقنة قابلها محمد شريف بضربة رأسية لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

وانفرد محمد شريف بالمرمى مرة أخرى وراوغ الهاني سليمان قبل أن يسقط أثناء تسديد الكرة ويهدر فرصة جديدة لتقدم الأهلي.

وسجل حسين الشحات هدفا رائعا بعدما استلم الكرة على الصدر ثم سددها بركلة خلفية مزدوجة من أعلى الحارس الهاني سليمان، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

وعاد الحكم للفيديو لمراجعة اللعبة مرة أخرى وأكد قراره بعدم احتساب الهدف لتسلل الشحات.

الأحمر يسقط سموحة في 5 دقائق

وانفجر الأهلي في وجه سموحة وسجل 3 أهداف في الدقائق الخمسة الأخيرة من الشوط الأول.

وانفرد الشحات بالمرمى بعد تمريرة مزدوجة مع طاهر محمد طاهر، ثم سدد كرة على يسار الهاني سليمان مسجلا هدف الأهلي الأول في الدقيقة 40.

وقطع الأهلي الكرة من سموحة بعد ركلة البداية وانطلق علي معلول وأرسل عرضية قابلها الشحات بتسديدة مباشرة لم يستطع الهاني سليمان التصدي لها لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 42.

ومرة ثانية قطع الأهلي الكرة من سموحة بعد ركلة البداية وانطلق الشحات نحو المرمى ليضطر محمود البدري مدافع سموحة لعرقلته وحصل الفريق الأحمر على ركلة جزاء.

وتقدم علي معلول لتسديد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 45 بعدما وضع الكرة على يسار الهاني سليمان.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالحارس علي لطفي بدلا من محمد الشناوي بعدما اطمئن للنتيجة.

وأهدر حمدي فتحي فرصة إحراز الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة من أفشة جعلته في مواجهة المرمى ليسدد مباشرة وتصطدم الكرة بالعارضة.

لكن محمد شريف سجل الهدف الرابع للأهلي والثاني له في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من علي معلول.

وشارك أليو ديانج ومحمود كهربا بدلا من عمرو السولية وطاهر، ثم دخل صلاح محسن بدلا من حسين الشحات.

وبعدها أجرى موسيماني التبديل الخامس بنزول جونيور أجايي بدلا من محمد شريف.

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٣ أهداف في أقل من ٥ دقائق ⚽⚽⚽

الأهلي يُنهي الشوط الأول بطريقة مثالية 🦅https://t.co/Xc24NnJ3mb#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/7HYrHMJNvL — WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 4, 2021