ناينجولان عن سبب رحيله لكالياري: لم أحصل أبدا على 40 دقيقة في الملعب مع كونتي

كشف رادجا ناينجولان لاعب إنتر ميلان عن سبب عدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق في فترة تدريب أنطونيو كونتي وسبب رحيله لكالياري على سبيل الإعارة.

وقضى كالياري النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لكالياري بسبب عدم مشاركته مع إنتر.

وقال ناينجولان في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "عندما أشعر بأنني غير مرغوب في، يكون من الصعب قبول ذلك".

واستمر "عندما قرر إنتر التخلي عني، قيل لي الأشياء كما هي، لقد لعبت خلال فرصي وأنا لم أحصل عليها أصلا، لم يقل أبدا أنني سأكون أساسيا، ولم يشرح لي أبدا ما هو دوري".

وتابع "كل ما أخبرني به كونتي هو أن أتدرب وأكون مستعدا، يمكن أن أقول إنني لم أحصل على 40 دقيقة على أرض الملعب للمشاركة".

وأوضح "حاولت أن أقول له أنني لست الشخص الذي لا يلعب أبدا في المسابقة، لقد كنت دائما لاعبا أساسيا، ولا أعرف معنى أن أكون الخيار الأخير، ربما أنا لاعب مباريات أكثر من لاعب تدريبات ".

وشدد "إذا رأيته مرة أخرى، سأحييه لأنه الأمور كانت دائما واضحة معي".

وأضاف "وفي المنتخب الوطني لم يقولوا لي أبدا لماذا يتم استبعادي، عدم استدعائي لقائمة الـ 23 يبدو لي أمرا مجنونا".

وأقصي منتخب بلجيكا من يورو 2020 بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد أمام إيطاليا في دور ربع النهائي.

وقاد كونتي إنتر للحصول على لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعلن استقالته من تدريب الفريق.

وشارك ناينجولان الموسم الماضي مع إنتر وكالياري في 27 مباراة في جميع البطولات، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.