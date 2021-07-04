مؤتمر طولان: جونياس يقدم كرة أوروبية.. وتقاسمنا المباراة مع بيراميدز

شدد حلمي طولان المدير الفني لإنبي على أن فريقه تقاسم المباراة مع بيراميدز تماما.

وقال طولان عقب التعادل 1-1 في الجولة 28 من الدوري: "تقاسمنا مباراة بيراميدز في كل شيء، ضغطنا بشكل قوي في الشوط الأول، وأهدرنا هدفين حقيقيين، وكان بيراميدز افضل في الشوط الثاني من المباراة. تقاسم كل فريق السيطرة على مجريات المباراة وتقاسما النقاط أيضا، فهذا تعادل عادل".

وأوضح "أشكر تاكيس جونياس مدرب بيراميدز على كلماته، لقد عرفته من خلال تدريبه لوادي دجلة وكنت معجبا جدا بأدائه، إنه يقدم كرة أوروبية ومتأكد أنه سوف يؤدي بشكل جيد مع بيراميدز لأنه يمتلك مقومات نجاح كبيرة للغاية".

وكان جونياس قد قال في مؤتمره الصحفي: "أحترم المدير الفني حلمي طولان. هو واحد من أفضل المدربين في مصر، ومن أكثر الشخصيات احتراما، وأتمنى له التوفيق في انبي وفي باقي مباريات الدوري".

وشدد طولان "كريم فؤاد لاعب الفريق المعار من النجوم لن يتواجد مع انبي في الموسم المقبل، بعد عدم تفعيل بند الشراء. الجانب المادي لم يكن جاهزا مع انبي في هذا التوقيت، لتفعيل بند الشراء، وإن كنت أتمنى الاحتفاظ به فهو لاعب مميز للغاية، وأشركته في جزء قليل من مباراة اليوم لأنه عاد من المنتخب مصاب في العضلة الضامة ولم يتدرب بشكل كامل، لذلك لم أجازف به".

وأتم "اعتمادنا على الناشئين مشروع نقوم به وواضح لنا، لأسباب كثيرة ومنها حالة السوق الرهيبة في ارتفاع الأسعار، وتراجعنا في الشوك الثاني بسبب قلة خبرات اللاعبين الذين خافوا على النقطة، والحمد لله على التعادل هو مرضي جدا بالنسبة لنا".

تعادل بيراميدز ضد إنبي، 1-1، في الجولة 28 من الدوري المصري، في مباراة مثيرة جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر مرتين وتعادل مرتين آخرهما ضد الأهلي 2-2، التي كانت المباراة الأولى لمدربه اليوناني تاكيس جونياس، الباحث عن انتصاره الأول.

أما فريق المدرب حلمي طولان فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الخمس مباريات الأخيرة، حيث تعادل 3 مرات وفاز مرتين.