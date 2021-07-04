مؤتمر جونياس: بيراميدز أفضل فريق دربته.. ونحتاج للوقت

يرى تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، أن ذلك الفريق هو أفضل فريق دربه في مسيرته.

وتحدث جونياس عقب التعادل مع إنبي 1-1 في الجولة 28 من الدوري: "أحترم المدير الفني حلمي طولان. هو واحد من أفضل المدربين في مصر، ومن أكثر الشخصيات احتراما، وأتمنى له التوفيق في انبي وفي باقي مباريات الدوري".

وأردف "أنا موجود على رأس الجهاز الفني منذ 6 أيام فقط ولعب خلالهم مباراتين هامتين للغاية أحدهما أمام الأهلي وبعشرة لاعبين لفترة طويلة ثم إنبي الفريق القوي للغاية".

وشدد "الوقت لم يسعفني لتقديم الكثير مع الفريق والإعداد والتحضير للمباريات بالصورة المطلوبة، ولكنني سعيد للغاية بمستوى اللاعبين وتقبلهم لطريقة عملي وبمحهودهم وبفضل الإمكانيات والمهارات الموجودة وقبول اللاعبين فإننا مع توالي المباريات سنكون الفريق الأفضل".

وأكمل "من وجهة نظري بيراميدز هو الفريق الأفضل الذي توليت تدريبه طوال مسيرتي الاحترافية كمدرب بفضل شخصيات اللاعبين داخل الملعب وإمكانياتهم. لن أتحدث يوما عن أعذار، ولكنني أتحدث عن الواقع وسعيد بالمجموعة الحالية الرائعة من النجوم".

وأوضح "حرصت على التحدث مع اللاعبين عقب اللقاء لدعمهم معنويا ونفسيا والشد من أزرهم والتأكيد على تقديمهم مستويات هائلة. دونجا ورمضان صبحي لاعبين مهمين للغاية وغيابهما مؤثر ولكن في نفس الوقت سعيد باللاعبين والكل قادر على التعويض في المرحلة المقبلة".

وشدد "الفريق وأنا كمدرب نحتاج جميعا للوقت والصبر حتى تمر المباريات والأيام بالصورة المطلوبة، وأحتاج للوقت فقط من أجل التحضير جيدا واللاعبون يمتلكون قدرات غاية في القوة ويحتاجون".

وأتم "أتمنى ألا تكون إصابة أحمد الشناوي قوية وتبعده لفترة طويلة ولكن يجب الانتظار لمدة 48 ساعة من أجل معرفة وضع الإصابة وخطورتها ومدى قوتها ويجب الإشادة كثيرا في ذات الوقت بمستوى الحارس شريف إكرامي والذي كان جاهزا بنسبة 100%؜ بعد إصابة الشناوي وقدم مستوى غاية في القوة ودافع عن مرماه ببسالة".

تعادل بيراميدز ضد إنبي، 1-1، في الجولة 28 من الدوري المصري، في مباراة مثيرة جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر مرتين وتعادل مرتين آخرهما ضد الأهلي 2-2، التي كانت المباراة الأولى لمدربه اليوناني تاكيس جونياس، الباحث عن انتصاره الأول.

أما فريق المدرب حلمي طولان فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الخمس مباريات الأخيرة، حيث تعادل 3 مرات وفاز مرتين.