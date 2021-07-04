مران الزمالك – تأهيل جمعة وعلاء.. وتدريبات إضافية لرباعي الفريق

خضع محمود علاء وعبد الله جمعة مدافعا الزمالك تدريبات تأهيلية في مران الزمالك اليوم الأحد، فيما خاض رباعي الفريق تدريبات إضافية.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وتحدث المدير الفني عن تأجيل لقاء غزل المحلة في الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سوى الفوز في المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل والمقرر إقامته على استاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

وواصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.

وخاض محمود علاء مدافع الفريق تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات، حيث يعاني من إصابة في مفصل الركبة.

وانتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق في المران، بينما غاب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.

وخلال المران، قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات حيث خاض كل فريقين تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وخاض أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور تدريبات إضافية بعد نهاية تدريب الفريق.

وقام الجزيري وعبد السلام وعاشور بخوض تدريبات التسديد على المرمى، بينما تولى أحمد نادر السيد حراسة المرمى.