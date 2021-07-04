انتهت في الدوري - سموحة (0)-(4) الأهلي

الأحد، 04 يوليه 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف في شباك سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والأهلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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ق 80: نزول أجايي بدلا من محمد شريف

ق 74: نزول صلاح محسن بدلا من حسين الشحات

ق 61: نزول أليو ديانج بدلا من السولية ونزول كهربا بدلا من طاهر

ق 58: جوووول محمد شريف والرابع

ق 53: العارضة تمنع حمدي فتحي من تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من أفشة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

ق 45: جوووووووووول علي معلول والثالث للأهلي من ركلة جزاء

ق 43: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسين الشحات من قبل محمود البدري

ق 42: جوووووووووول الشحات والثاني

وصف الهدف: كرة طويلة لعبها محمد شريف مع طاهر الذي أعاد له الكرة

ق 40: جوووووووووول محمد شريف والأول

ق 26: هدف ملغي لحسين الشحات بداعي التسلل

ق 20: انفراد جديد من محمد شريف ويرواغ الهاني سليمان ثم يسقط على الأرض مصابا

ق 16: عرضية رائعة من معلول وضربة رأسية من شريف ولكنها تصطدم بالعارضة

ق 11: الشحات يراوغ الهاني سليمان مرتين ويسدد الكرة خارج المرمى بعدما انفرد بالمرمى بتمريرة رائعة من أفشة

ق 7: انفراد ضائع من طاهر محمد طاهر

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
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