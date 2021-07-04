ريال مدريد يبدأ فترة إعداد الموسم الجديد بـ13 لاعبا فقط

يعود ريال مدريد للتدريبات غدا الإثنين، لبداية فترة الإعداد لموسم 2021-2022 تحت قيادة المدرب الجديد للفريق كارلو أنشيلوتي.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تعيين كارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق بعد رحيل زين الدين زيدان عن منصبه.

وسيتواجد 13 لاعبا فقط في تدريبات الفريق بسبب حصول باقي اللاعبين على فترة راحة لمشاركتهم في بطولتي الأمم الأوروبية "يورو 2020" و كوبا أمريكا.

الـ 13 لاعبا المتاحين لبداية فترة الاعداد مع ريال مدريد هم: أندري لونين ومارسيلو وداني كارفاخال ولوكاس فازكيز ولوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد وألفارو أودريوزولا وماريان دياز ورودريجو وبراهيم دياز وإيسكو فيرلان ميندي.

ويغيب 8 لاعبين عن بداية فترة الاعداد بسبب مشاركتهم في يورو 2020 وهم تيبو كورتوا وإدين هازارد ودافيد ألابا وجاريث بيل ورافاييل فاران وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس.

كما يغيب 4 لاعبين لمشاركتهم مع منتخباتهم في كوبا أمريكا وهم كاسميرو وفينيسيوس جونيور وإدير ميليتاو وفيدي فالفيردي.

بالإضافة إلى اللاعبين الذين تم استدعائهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وهم ماركو أسينسيو وتافوكيسو كوبو وسيبايوس وخيسوس فاييخو.

ومن المنتظر أن يحصل كل لاعب من المشاركين مع منتخبات بلادهم في البطولات الدولية على فترة راحة لمدة 20 أو 25 يوم منذ تاريخ انتهاء مشاركته.

وسيبدأ بعض اللاعبين العودة تدريجيا للتدريبات بداية من يوم 19 يوليو المقبل.

ولم يتم الإعلان عن جدول المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة الاعداد بعد، استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وأنهي ريال مدريد الموسم الماضي بدون الحصول على أي بطولة، بعد حصوله على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف أتلتيكو مدريد.

بينما أقصي الفريق من نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بعد الهزيمة من تشيلسي الذي حصل على البطولة.

كما خرج الفريق من دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من ديبورتيفو ألكويانو.