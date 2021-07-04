طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام انبي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من مباراة إنبي بملعب الدفاع الجوي بعد أن سقط على الأرض بشكل خاطئ وحاول التحامل على نفسه لكنه غادر مصابا ليشارك بدلا منه الحارس شريف إكرامي.

وأوضح المنيري أن الحارس يعاني بشكل مبدئي من التواء شديد في الركبة بعدما ثبتت ركبته خلال الالتحام على الأرض أدت لمعاناته من آلام شديدة.

وأضاف بأنه من المفضل في تلك الإصابات أن يتم الانتظار لمدة 48 ساعة حتى تتضح الرؤية وبعدها تجرى آشعة على الركبة لبيان مدى قوتها ولكنه متفائل بعدما أجرى عليها فحصا مبدئيا بعد خروج الحارس مصابا.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وإنبي في الجولة الـ29 من الدوري المصري بالتعادل 1-1.