تشكيل سموحة – هجوم ناري ضد الأهلي

الأحد، 04 يوليه 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

أطهر الطاهر - الأهلي - سموحة

كشف أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة 28 من الدوري.

وأشرك سامي رباعيا هجوميا ناريا، بقيادة مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر "ميدو".

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمود البدري - شريف رضا

الوسط: أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر "ميدو"

الهجوم: ديريك نسيمامبي

البدلاء: عمر صلاح – محمد عبد المنعم – محمود عزت – خالد عبد الفتاح – محمد رزق – محمود ليلة – رفيق كابو – محمد نادي – عرفة السيد

سموحة الأهلي في الدوري
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