تشكيل الأهلي - ياسر وأيمن يقودان الدفاع أمام سموحة.. وديانج على مقاعد البدلاء

الأحد، 04 يوليه 2021 - 19:50

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي وبيراميدز

عاد الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة الـ28 من الدوري المصري في استاد الإسكندرية.

وغاب ياسر إبراهيم عن المباراة الماضية أمام بيراميدز وشارك بدلا منه رامي ربيعة، بينما غاب أيمن أشرف للإيقاف.

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ويجلس أليو ديانج على مقاعد البدلاء، ويقود وسط الملعب الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

علي لطفي- محمود وحيد – رامي ربيعة – كهربا – مروان محسن – أليو ديانج – صلاح محسن – سعد سمير – جونيور أجايي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

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