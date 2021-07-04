جوسينس: الآن سألقي نظرة على اهتمام برشلونة

كشف روبين جوسينس ظهير أيسر منتخب ألمانيا عن استعداده لمناقشة عرض برشلونة بعد خروج بلاده من يورو 2020.

روبن جوسينس النادي : أتالانتا برشلونة

وودع منتخب ألمانيا يورو 2020 بعد الخسارة أمام إنجلترا في ثمن النهائي.

وارتبط اسم جوسينس ظهير أتالانتا بفريق برشلونة خلال منافسات اليورو ورفض اللاعب التعليق وقتها.

وكشف جوسينس عن مناقشة مستقبله خلال الفترة المقبلة مع والده الذي يعمل كوكيل أعماله أيضا بعد إقصاء ألمانيا من اليورو.

وقال جوسينس لقناة سبورت 1 التليفزيونية: "الآن عدت إلى منزلي مرة أخرى وسأتحدث مع والدي وأرى ما إذا كان هناك شيء ما أو لا".

وبالحديث عن عرض برشلونة أوضح "الآن سنلقي نظرة، أبلغت والدي خلال بطولة أوروبا أن يتركني للتركيز في اليورو فقط".

وتابع "أنا لا أكذب عندما أقول إنني لا أعرف أي شيء عن المفاوضات في الوقت الحالي".

وشدد "كان تركيزي كله على اليورو فقط".

واختتم جوسينس تصريحاته "عندما يحدث شيء ما الفترة المقبلة دعنا نرى ذلك".

وتألق جوسينس هذا الموسم مع أتالانتا فيا لدوري الإيطالي وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

وخاض جوسينس 149 مباراة بشكل عام مع أتالانتا وسجل 27 هدفا.

ونسب جوسينس الفضل لمستواه إلى بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا.