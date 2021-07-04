مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول: هل يتفاوض النادي لضم نجم أوغندا

نفى مصدر داخل نادي الزمالك، ما يتردد عن دخوله في مفاوضات لضم فاروق ميا نجم منتخب أوغندا وكونيا سبور التركي.

وكان تقرير موقع TimeTurk التركي، قد قال إن الزمالك يتفاوض لضم صاحب الـ 23 عاما.

ولكن مصدر بالزمالك أكد لـ FilGoal.com عدم اهتمام النادي بالجناح الأوغندي.

ولعب ميا 19 مباراة مع كونيا سبور الموسم الماضي، صنع فيهم هدفا.

ويعد ميا الذي يلعب في كل مراكز الهجوم رحالة، حيث لعب لستاندارد لييج وموسكرون في بلجيكا، وفريق سابايل في أذربيجان، وجوريكا في كرواتيا.

ولعب ميا 58 مباراة مع منتخب أوغندا سجل فيهم 19 هدفا.

ولدى الزمالك من المحترفين حمزة المثلوثي وحميد أحداد وأشرف بنشرقي، بجانب فرجاني ساسي.