انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1) - (1) إنبي

الأحد، 04 يوليه 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

إنبي ضد بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد إنبي في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق92: الحكم محمد معروف يلغي ضربة الجزاء بعد اللجوء لـ VAR

ق89: ضربة جزاء على إنبي بعد خطأ مصطفى شكشك ضد إريك تراوري

ق86: تسديدة من إسلام عيسى يتصدى لها محمود جاد

ق82: إسلام عيسى يخترق ويسدد لكن خارج المرمى

ق80: إكرامي يتصدى لصاروخ من علي فوزي

ق46: تسديدة قوية من إبراهيم عادل يتصدى لها محمود جاد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جوووووول دودو الجباس يسجل من صناعة رائعة من إبراهيم عادل

ق33: الشناوي يخرج وشريف إكرامي بدلا منه

ق30: محمد شريف حتحوت يسجل هدفا رائعا بعد مراوغة رائعة لأحمد فتحي

ق26: الشناوي يكمل المباراة

ق23: إصابة تبدو بالغة للشناوي

ق22: جون إيبوكا يخترق ويراوغ الشناوي الذي يسقط، ويسدد لكن أحمد سامي يزيلها من على خط المرمى، قبل تسديدة أخرى من مصطفى شكشك يزيلها أحمد فتحي من على خط المرمى.

انطلاق المباراة

بيراميدز إنبي الدوري المصري
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