كارتيرون: نحترم قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المحلة.. وراحة للفريق 11 يوما

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احترامه لقرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقررا لها غدا الإثنين في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الثالث من أغسطس المقبل.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: "الفريق كان قد استعد للقاء جيدا، ولكن الاستعدادات ستختلف خاصة أن الزمالك سيفتقد لخدمات الرباعي: محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور ومحمد عبد السلام في الفترة المقبلة لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي".

كما أشار كارتيرون إلى أن الزمالك سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة من أجل الاستعداد بجدية لكل المباريات المتبقية في الموسم الحالي.

وواصل المدير الفني للزمالك تصريحاته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في طوكيو.

وكشف كارتيرون عن برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الفترة المقبلة.

وأشار كارتيرون أنه قرر منح لاعبي الزمالك راحة 11 يومًا ابتداء من الغد الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء المحلة.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية خلال معسكره ببرج العرب ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ18 نقطة عن المصري الوصيف.

بينما يحتل المحلة المركز 13 ورصيده 32 نقطة.

وخاض الفريقان كل مبارياتهما في البطولة حتى الآن.

وفي لقاء الدور الأول تفوق المحلة في ملعبه على الزمالك بنتيجة 2-1.