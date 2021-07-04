خبر في الجول - الأهلي ينهي إجراءات احتراف ثلاثي الشباب.. وفشل انتقال فهد جمعة

الأحد، 04 يوليه 2021 - 18:18

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبي الأهلي بالفوز بلقب دوري الجمهورية مواليد 99

يضع الأهلي اللمسات الأخيرة لاحتراف ثلاثي فريق 99 في التشيك.

وعلم FilGoal.com أن أمير توفيق ينهي إجراءات الاتفاق مع نادي فيسكوف الذي ينافس في دوري القسم الثاني.

واللاعبون الثلاثة هم ميدو حسام مدافع ومحمد أحمد بيسو صانع الألعاب ومصطفى فوزي المهاجم.

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وحصل الثلاثي على التأشيرة من السفارة وتحدد يوم 10 يوليو لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تكون فترة الإعارة لمدة موسم وقام النادي بتوفير شقة سكنية للثلاثي بالعاصمة التشيكية براج ليقيم بها اللاعبين الثلاثة.

كما علم FilGoal.com فشل انتقال فهد جمعة مهاجم فريق 99 إلى نادي تيليسيه الذي يلعب بالدوري الممتاز في التشيك.

واعتذر الأهلي عن العرض المقدم للاعب لأنه غير مناسب مع امتلك فهد جمعة لعدد من العروض المحلية.

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