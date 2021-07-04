تشكيل بيراميدز - عمر جابر أساسي.. والجباس يقود الهجوم أمام إنبي

دغع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بـ دودو الجباس في هجوم فريقه لمواجهة إنبي.

ويلعب بيراميدز ضد إنبي في الجولة الـ29 من الدوري المصري بملعب الدفاع الجوي.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بسبب الإنذار الثالث.

كما يغيب نبيل عماد "دونجا" بعدما تعرض للطرد في المباراة السابقة أمام الأهلي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد سامي – أحمد أيمن – محمد حمدي.

الوسط: عمر جابر – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن.

الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم عادل – دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، ويأتي إنبي في المركز السادس برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.