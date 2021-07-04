مارسيليا يعلن التعاقد مع جنكيز أوندير

أعلن نادي مارسيليا في بيان رسمي التوصل لاتفاق مع روما للتعاقد مع جنكيز أوندير.

جينكيز أوندر النادي : ليستر سيتي روما

وأشار البيان إلى أن اللاعب قد انضم لمارسيليا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل مع خيار الشراء.

الجناح التركي صاحب الـ 23 عاما كان قد قضى الموسم الماضي في صفوف ليستر سيتي على سبيل الإعارة من روما.

وشارك أوندير مع ليستر الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع البطولات وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرين.

وشارك أوندير مع منتخب تركيا في يورو 2020، وخرج من دور المجموعات بعد التعرض لثلاث هزائم، وساهم في فوز الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد أوندير هو ثالث صفقات مارسيليا في موسم الانتقالات الحالي، بعد لاعب الوسط البرازيلي جيرسون قادما من فلامينجو وكونراد لا فوينتي لاعب برشلونة قادما من برشلونة.

ووفقا للتقارير فإن النادي قريب من إتمام التعاقد مع كل من باو لوبيز حارس روما وماتيو جويندوزي لاعب وسط أرسنال.