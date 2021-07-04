انتهت في الدوري - المقاولون العرب (0) - (1) طلائع الجيش
الأحد، 04 يوليه 2021 - 16:42
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش اليوم الأحد في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
----
نهاية المباراة
ق88: جوووووول ناصر منسي يسجل التقدم لطلائع الجيش باستغلال خطأ وسيم نغموشي
ق80: رأسية الشامي ترتد من قائم طلائع الجيش الأيمن
ق72: كرة ثابتة يسددها محمد سمير قرب مرمى الطلائع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46: فرصة جديدة تضيع على الطلائع. دفاع المقاولون يشتت متابعة عمرو جمال من على خط المرمى.
ق40: فرصة بـ 3 أرواح تضيع على الطلائع. عمرو جمال ثم إسلام جمال ثم ناصر منسي يهدرون من داخل خط الـ 6 ياردات.
ق34: كريم مصطفى يهدر التقدم بمتابعة لعرضية حسن الشامي
ق15: فرصة خطيرة لأحمد سمير. عرضية من خارج المنطقة كادت تخدع حسن شاهين وتدخل المرمى
ق2: تسديدة من داوودا خارج إطار المرمى
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل