انتهت في الدوري - المقاولون العرب (0) - (1) طلائع الجيش

تابع مباشرة مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش اليوم الأحد في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

----

نهاية المباراة

ق88: جوووووول ناصر منسي يسجل التقدم لطلائع الجيش باستغلال خطأ وسيم نغموشي

ق80: رأسية الشامي ترتد من قائم طلائع الجيش الأيمن

ق72: كرة ثابتة يسددها محمد سمير قرب مرمى الطلائع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: فرصة جديدة تضيع على الطلائع. دفاع المقاولون يشتت متابعة عمرو جمال من على خط المرمى.

ق40: فرصة بـ 3 أرواح تضيع على الطلائع. عمرو جمال ثم إسلام جمال ثم ناصر منسي يهدرون من داخل خط الـ 6 ياردات.

ق34: كريم مصطفى يهدر التقدم بمتابعة لعرضية حسن الشامي

ق15: فرصة خطيرة لأحمد سمير. عرضية من خارج المنطقة كادت تخدع حسن شاهين وتدخل المرمى

ق2: تسديدة من داوودا خارج إطار المرمى

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل