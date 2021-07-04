إيطاليا وإسبانيا لم تخسرا مع حكم مباراتهما في يورو 2020

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة إيطاليا وإسبانيا يوم الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2020 إلى الحكم الألماني فليكس بريش.

وستكون المباراة هي الخامسة لبريش (45 عاما) في البطولة القارية، كانت آخر مواجهة أدارها يوم السبت حين فازت إنجلترا على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد في الدور ربع النهائي.

وخاضت إيطاليا 5 مباريات سابقة مع بريش فازت في 3 منها وتعادلت مرتين، آخر لقاء مع الألماني فازت به على مضيفتها هولندا بهدف في دوري أمم أوروبا 2020-2021.

ولم تخسر إسبانيا مع بريش أيضا، تعادلت بهدف لمثله مع فرنسا في تصفيات مونديال 2014 وبالنتيجة ذاتها ضد إيطاليا في تصفيات مونديال 2018.

وأدار بريش نهائيين مصريين من قبل، فاز معه حرس الحدود على الأهلي في نهائي كأس مصر 2010 وانتصر الأخير على الزمالك بنتيجة 3-2 في كأس السوبر المصري موسم 2019-2020.

وكان بريش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا 2016-2017 الذي تفوق فيه ريال مدريد على يوفنتوس بنتيجة 4-1.