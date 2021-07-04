مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة من يوم 5 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"هناك احتفالية قومية في استاد القاهرة".

وأضاف "لذلك تم تأجيل المباراة".

وأعلن الاتحاد في وقت سابق تأجيل اللقاء الذي كان مقررا إجراؤه يوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ18 نقطة عن المصري الوصيف.

بينما يحتل المحلة المركز 13 ورصيده 32 نقطة.

وخاض الفريقان كل مبارياتهما في البطولة حتى الآن.

وفي لقاء الدور الأول تفوق المحلة في ملعبه على الزمالك بنتيجة 2-1.