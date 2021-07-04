مبابي يحاول تسهيل رحيله لـ ريال مدريد.. وباريس يُغلق الأبواب

الأحد، 04 يوليه 2021 - 15:58

كتب : محمود ضياء

كيليان مبابي - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

أشارت صحيفة آس الإسبانية لأن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يحاول الوصول لصيغة تُسهل خروجه من الفريق.

ويقضي مبابي عطلته بعد وداع المنتخب الفرنسي لـ يورو 2020 من ثمن النهائي أمام سويسرا بركلات الترجيح.

ولا يرغب مبابي في الخروج من باريس سان جيرمان من الباب الخلفي حسب الصحيفة، لذلك فرغبته هي الوصول لاتفاق للرحيل خلال الصيف الحالي، أو قضاء عام أخير مع الفريق الفرنسي قبل المغادرة مجانًا لريال مدريد.

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الشرط الذي يرغب مبابي في تحقيقه ولكن لا يبدو أن باريس سان جيرمان سيوافق عليه، هو تجديد التعاقد مع الفريق الفرنسي مع وجود شرط جزائي يسمح برحيله في حال وصول عرض من فريق آخر، خاصةً ريال مدريد.

يرى مبابي أن هذا الشرط هو الأفضل لجميع الأطراف له ولـ باريس سان جيرمان وريال مدريد مع كونه سهل التنفيذ من الناحية القانونية داخل فرنسا مع رفض النادي الفرنسي.

وكان مبابي قد ارتبط بالانتقال لريال مدريد الصيف الحالي مع حديث في أكثر من مناسبة من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

مبابي شارك مع منتخب فرنسا في أربع مباريات خلال اليورو الأخير، لم يسجل أي هدف وأهدر ركلة الترجيح الأخيرة أمام سويسرا في ثمن النهائي.

مبابي شارك مع باريس سان جيرمان في 47 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالهم 42 هدفًا ومرر 11 تمريرة حاسمة.

كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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