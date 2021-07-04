خالد عيد لـ في الجول: فوجئنا بتأجيل لقاء الزمالك أثناء التحرك بالحافلة

كشف خالد عيد مدرب نادي غزل المحلة، بأنه فوجئ بقرار تأجيل لقاء فريقه مع الزمالك أثناء تحرك حافلة الفريق.

وقال خالد عيد في تصريحات لـFilGoal.com: "فوجئنا بقرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الزمالك. لم نطلب التأجيل وكنا جاهزين وحجزنا الإقامة بالفعل".

وأضاف "أثناء التحرك من المحلة بالحافلة، فوجئنا بـ اتحاد الكرة يطلب مننا عدم التحرك، وبعدها بساعة أخطرونا بالتأجيل".

كان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى يوم 3 أغسطس المقبل.

الزمالك كان سيواجه غزل المحلة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

كان غزل المحلة قد فاز على الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في الدوري على استاد المحلة.