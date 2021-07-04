مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف عروض والتر بواليا

الأحد، 04 يوليه 2021 - 14:48

كتب : أحمد الخولي

والتر بواليا - الأهلي

يملك والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي العديد من العروض بالفعل، لكن الأهلي لم يحسم مصيرها بعد.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "والتر بواليا يملك العديد من العروض محليا وخليجيا. سندرسهم بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ونحدد مصيره لأنه مقيد في القائمة الإفريقية".

وأضاف "من المحتمل الموافقة على خروج اللاعب خلال الصيف المقبل من أجل إعطائه الفرصة للمشاركة وإثبات نفسه من جديد".

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والتر بواليا انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من صفوف الجونة.

صاحب الـ26 عاما شارك مع الأهلي في 19 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

والتر بواليا الأهلي
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