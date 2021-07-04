مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا على إعارة بادجي لـ إميان الفرنسي

الأحد، 04 يوليه 2021 - 14:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الترسانة - بادجي

كشف مصدر في الأهلي اتفاق النادي مع إميان الفرنسي على إعارة اللاعب السنغالي أليو بادجي لمدة موسم.

أليو بادجي

النادي : أنقرة جوتشو

أميان

وقال المصدر لـFilGoal.com:"اتفقنا على إعارة بادجي موسما، سيحصل الأهلي على 450 ألف يورو".

وأضاف "العقد سيتضمن نية البيع النهائي، في تلك الحالة سحصل الأهلي على مليون و800 ألف يورو".

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واستمر "يتبقى توقيع العقد بعد اتفاق إميان مع بادجي على الراتب. اللاعب تلقى عروضا من اليونان وتركيا لكنه فضل فرنسا".

وأتم "بادجي تعامل مع الأهلي باحترام شديد وأبدى مرونة كبيرة خلال الفترة الماضية ومنح النادي الكلمة الأولى في كل شيء".

وانضم المهاجم البالغ عمره 23 عاما إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو.

قبل أن يعيره الأهلي لأنقرة جوتشو التركي في يناير الماضي لمدة نصف موسم.

ويمتد عقد بادجي مع الأهلي إلى 2024.

شارك مع الفريق في 25 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

بادجي الأهلي
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