تقرير إسباني: برشلونة يسعى للتخلص من أومتيتي وبيانيتش لبقاء ميسي

أشار تقرير إسباني إلى أن برشلونة يسعى للتخلص من لاعبي الفريق ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي، في محاولة للإبقاء على النجم ليونيل ميسي.

وتساءلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لماذا يفعل النادي ذلك؟ في إشارة إلى التخلي عن اللاعبين، وكانت الإجابة "بمنتهى البساطة الحالة الاقتصادية هي السبب".

وأوضح التقرير أن الهدف الرئيسي هو خفض الأجور الإجمالية في النادي إلى حوالي 200 مليون يورو، خاصة وأن النادي يعيش أزمة اقتصادية، وهذا التخفيض وتوفير النفقات سيساعد على بقاء ميسي داخل قلعة كامب نو، الذي انتهى عقده مع النادي منذ أيام.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي وبيانيتش خارج فكر المدرب رونالد كومان للموسم المقبل، لكن الأول يأمل الحصول على فرصة أخرى من جانب المدير الفني الهولندي.

وعلى الناحية الأخرى، فإن عددا من الأندية الإيطالية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البوسني بيانيتش بداية من الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة لتوقيع عقد جديد مع نجمه الأول ميسي (34 عاما) الذي يقود الأرجنتين حاليا في كوبا أمريكا 2021.

ولعب ميسي في برشلونة منذ 2001.