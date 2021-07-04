فييرا يقود كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الأحد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريك فييرا حتى عام 2024.

وبذلك سيخوض نجم أرسنال السابق تجربته التدريبية الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خلافته للإنجليزي روي هودسون الذي قاد بالاس في آخر 4 مواسم.

وأعرف ستيف باريش رئيس بالاس عن سعادته بالتعاقد مع فييرا (45 عاما) بالقول في تصريحات صحفية:"ممتن بقدومه بعد تجربته مع مجموعة سيتي ونادي نيو يورك سيتي وفريق نيس الذي قاده للتأهل للدوري الأوروبي".

وأضاف "أمامنا عمل كبير للاستعداد في الأسابيع المقبلة، أتطلع للعمل عن قرب مع فييرا كوجه جديد ليقودنا للنجاح في الموسم المقبل".

وعلق فييرا على مهمته الجديدة بالقول:"متحمس لهذه الفرصة بالعودة للدوري الإنجليزي وتدريب هذا النادي العريق، نبدأ فصلا جديدا معا. يعجبني مشروع النادي وطموحه، الذي يتضمن الأكاديمية أيضا. النادي لديه أسس للبناء عليها بعد سنوات عديدة في الدوري الممتاز، أتمنى أن نحسن النادي وقيادته للأمام".

وأتم "سعيد أيضا بالأجواء الجماهيرية للنادي، سواء في ملعب سيلهورست بارك أو خارجه، وأعرف مدى أهمية ذلك للفريق".

نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق خاض كلاعب 307 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، البطولة التي توج بها 3 مرات مع فريق المدفعجية.

واعتزل لاعب ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق في 2011، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي في أكاديمية سيتي ودرب شباب النادي حتى ديسمبر 2015.

قاد فييرا فريق نيو يورك سيتي لمدة عامين ونصف، وقضى مدة مشابهة تقريبا مع نيس الذي تركه في ديسمبر الماضي.

خلال مشواره التدريبي القصير خاض فييرا 253 مباراة فاز في 115 منها وخسر 84.