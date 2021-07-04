كريم شحاتة: أحمد علي سيغيب ضد الأهلي.. ونسعى لاستمرار بامبو مع البنك الأهلي

الأحد، 04 يوليه 2021 - 13:45

كتب : FilGoal

أحمد علي كامل

أوضح كريم شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي أن أحمد علي هداف الفريق سيغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز يوم 22 يوليو المقبل.

وقال شحاتة عبر البرنامج الإذاعي وان تو:"أحمد علي لاعب يتمتع بخبرات كبيرة، هداف مميز يجيد ضربات الرأس وركلات الجزاء، ولكنه يتألق حاليا بفضل مجهود زملائه. للأسف حصل على الإنذار الثالث، ولن يكون متاحا معنا في مباراة الأهلي".

وأضاف "حققنا انتصارين مهمين أمام طلائع الجيش وإنبي، ولكن موقف الفريق لا يزال صعبا ونتطلع لتحسين مركزنا. أشعر أن الزمالك أقرب للدوري هذا الموسم، وأتمنى تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، وسنقف في ممر شرفي تكريما له قبل مباراتنا ضده في الدوري".

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وأتم "سنحاول تجديد استعارة كريم بامبو (المعار من الزمالك) أو شرائه بشكل نهائي".

وسيحل البنك الأهلي ضيفا على الأهلي بعد 5 أيام من مواجهة الأخير لكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل البنك الأهلي المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

وسجل البنك الأهلي 27 هدفا في البطولة منها 9 لأحمد علي الذي رفع رصيده إلى 91 هدفا في تاريخ مشاركاته في الدوري.

البنك الأهلي الدوري المصري أحمد علي
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