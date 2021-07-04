كين: عدنا أقوياء في الشوط الثاني ضد أوكرانيا

يرى هاري كين قائد إنجلترا أن أداء فريقه تراجع نوعا بعد تسجيل الهدف الأول ضد أوكرانيا يوم السبت في ربع نهائي يورو 2020.

وقال إن إنجلترا عادت قوية في الشوط الثاني لتضيف 3 أهداف مهدت طريقها للدور نصف النهائي.

وصرح كين للصحفيين "كاد أداء رائعا من الجميع. ليلة مميزة. أوكرانيا سببت مشكلات بعدما سجلنا مبكرا".

وواصل "لكننا عدنا أقوياء بعد الاستراحة وحافظنا على الكرة جيدا. نحن على المسار الصحيح، يا لها من لحظة تعيشها. علينا التعافي الآن وأن نكتسب الثقة من المباراة".

واستمر "نعرف أن عدم التأهل للنهائي مؤلم، لدينا هدف نود تحقيقه وهو الفوز باللقب. نريد ذلك لنجعل الجمهور فخورا وكذلك الأصدقاء والعائلة. أمامنا فرصة علينا التمسك بها".

وسجل نجم توتنام مرتين في سحق إنجلترا لأوكرانيا في ملعب أوليمبيكو بروما الإيطالية.

وضربت إنجلترا موعدا مع الدنمارك يوم الأربعاء في نصف النهائي.

وسيستضيف ملعب ويمبلي بلندن المباراة وكذلك النهائي يوم 11 يوليو.