هندرسون: واثقون.. لكن علينا احترام الدنمارك

الأحد، 04 يوليه 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

إنجلترا - أوكرانيا - جوردان هندرسون

شدد جوردان هندرسون لاعب إنجلترا أن فريقه يتمتع بالثقة بالنفس لمواصلة مشواره في يورو 2020 حين يواجه الدنمارك يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي.

وقال قائد ليفربول عبر شبكة سكاي سبورتس:"اللاعبون كانوا ممتازين، ليلة رائعة. لم نحقق شيئا، علينا أن نحول تركيزنا سريعا للمباراة المقبلة، وأن نستخدم ذلك بشكل إيجابي أمام الدنمارك الصعبة".

وأضاف "نلعب بنسق جيد ونشعر بالثقة، لكن في الوقت ذاته علينا احترام الدنمارك لأن فريقها رائع. واجهناهم منذ وقت ليس ببعيد ونعرف مدى صعوبة المباراة".

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وسجل هندرسون هدف إنجلترا الأخير في لقاء فازت به بنتيجة 4-صفر يوم السبت أمام أوكرانيا.

وبلغت إنجلترا نصف نهائي اليورو لأول مرة منذ 1996.

وتسعى إنجلترا لبلوغ نهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخها حين تواجه الدنمارك في ملعب ويمبلي بلندن.

والفائز من الفريقين سيلعب النهائي في ويمبلي ضد إيطاليا أو إسبانيا.

هندرسون إنجلترا يورو 2020
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