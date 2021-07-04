تشكيل الأهلي المتوقع – عودة أيمن أشرف.. وشريف يقود الهجوم أمام سموحة

يعود أيمن أشرف لدفاع النادي الأهلي أمام سموحة، فيما يستمر محمد شريف في قيادة الهجوم.

استقر بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي على التشكيل الأقرب لخوض مباراة سموحة في الدوري.

محمد الشناوي جاهز للمباراة وسيقود الفريق، إلا إذا فضل موسيماني إراحته لعدم المغامرة قبل نهائي إفريقيا، لكنه جاهز طبيا.

من جهة أخرى، يفاضل موسيماني بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لمجاورة أيمن أشرف في الدفاع.

ويستمر محمد شريف في قيادة الهجوم خلال اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة (ياسر إبراهيم) – أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي.

أمامهم: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف.

ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.