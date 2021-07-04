سانشو: أشعر أني فوق القمر.. ولا أريد الحديث عن يونايتد

الأحد، 04 يوليه 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

سانشو

أعرب جيدون سانشو، لاعب إنجلترا الذي اقترب انتقاله من دورتموند إلى مانشستر يونايتد، عن سعادته ببلوغ نصف نهائي يورو 2020 بعد التفوق على أوكرانيا يوم السبت.

وقال سانشو عبر إذاعة BBC:"صراحة، لا أريد الحديث عن مانشستر يونايتد. أركز الآن على إنجلترا".

وواصل "أشعر أني فوق القمر. كان لابد من الفوز اليوم وأنا سعيد بالمشاركة. إنها لحظة خاصة بالنسبة لي. كلما غبت عن المباريات كنت أقدم كل ما لدي في التدريبات. لطالما كنت جاهزا إذا احتاجني الفريق".

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وأتم "علمنا أننا سنخوض مباراة كبيرة، أوكرانيا قوية. أنا سعيد بالتأهل".

وشارك سانشو (21 عاما) أساسيا في يورو 2020 لأول مرة يوم السبت في لقاء إنجلترا وأوكرانيا.

وسحقت إنجلترا فريق أوكرانيا لتضرب موعدا مع الدنمارك يوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة القارية.

وسيخضع سانشو للفحص الطبي بعد يورو 2020 تمهيدا لانضمامه لمانشستر يونايتد.

وأعلن يونايتد أنه اتفق مع دورتموند على انتداب سانشو مقابل 85 مليون يورو.

سانشو يورو 2020
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