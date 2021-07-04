صن: ريال مدريد يريد دي بيك و50 مليونا مقابل فاران

في ظل رغبة مانشستر يونايتد في انتداب المدافع الفرنسي وفقا لما ذكرته تقارير، يسعى ريال مدريد لصفقة تبادلية للموافقة على رحيل لاعبه مثلما تقول صحيفة صن الإنجليزية.

وكتبت الأخيرة أن ريال مدريد لا يمانع بيع فاران الفرنسي لمانشستر يونايتد، لكنه طلب 50 مليون يورو بالإضافة لاستعارة دوني فان دي بيك لاعب الوسط الهولندي.

واقترب رحيل فاران (28 عاما) عن ريال مدريد في ظل عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في 2022.

وفي المقابل يأمل ريال مدريد الحصول على دي بيك (24 عاما) الذي عانى من قلة المشاركة في المباريات خلال موسم 2020-2021 الذي كان الأول له مع مانشستر يونايتد.

وشارك دي بيك الهولندي أساسيا مع يونايتد في 15 مباراة فقط في الموسم المنصرم.

وعلى الجانب الآخر، قضى فاران 10 مواسم في ريال مدريد منذ رحل عن لانس في 2011.

مثل الفريق الإسباني في 360 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بـ18 لقبا.