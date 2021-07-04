مصدر مقرب من موليكا يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك

الأحد، 04 يوليه 2021 - 11:19

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا مع ستاندر ليج

كشف مصدر مقرب من جاكسون موليكا اللاعب الكونغولي لفريق ستاندر ليج البلجيكي، حقيقة المفاوضات مع الزمالك.

جاكسون موليكا

النادي : ستاندار لييج

الزمالك

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب لم يتلق أية عروض من مصر، واللاعب يركز في أوروبا ولا يريد العودة لإفريقيا حاليا".

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى دخول الزمالك في مفاوضات لضم جاكسون موليكا خلال الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
محمود شبانة: اللعب لـ الزمالك شرف كبير عضو إدارة الزمالك: كارتيرون مستمر مع الفريق كرة يد - أنجيه يعلن ضم محمد علي حارس الزمالك السابق مران الزمالك - فقرة ترفيهية وكارتيرون يطالب اللاعبين بالفوز على المحلة

جاكسون موليكا انضم لفريق ستاندر ليج البلجيكي عام 2020 قادما من فريق مازيمبي الكونغولي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 12 هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويملك موليكا 4 مباريات دولية مع منتخب الكونغو الديموقراطية. سجل فيهم هدفا واحدا.

الزمالك جاكسون موليكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سانشو: أشعر أني فوق القمر.. ولا أريد الحديث عن يونايتد 5 دقيقة | يورو 2020
صن: ريال مدريد يريد دي بيك و50 مليونا مقابل فاران 22 دقيقة | ميركاتو
مصدر مقرب من موليكا يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك 29 دقيقة | ميركاتو
بين أزمة الرواتب ورحيل النجوم وتجديد ميسي.. برشلونة في مأزق 44 دقيقة | ميركاتو
تساؤلات كرة القدم التي جاوب عليها مانشيني ضد بلجيكا 46 دقيقة | تحليل في الجول
محمود شبانة: اللعب لـ الزمالك شرف كبير ساعة | ميركاتو
عضو إدارة الزمالك: كارتيرون مستمر مع الفريق ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 4 يوليو 2021.. سموحة يتحدى الأهلي وبيراميدز يواجه إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 3 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك