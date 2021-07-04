أوسبينا يرجح كفة كولومبيا

بعد مباراة انتهت بالتعادل، كان ديفيد أوسبينا حاضرا في ركلات الترجيح، ليرجح كفة كولومبيا على حساب أوروجواي.

تأهلت كولومبيا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروجواي بركلات الترجيح.

وفازت كولومبيا على أوروجواي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وتنتظر كولومبيا الفائز بين الأرجنتين والإكوادور، لمواجهته في نصف النهائي.

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وصف المباراة

الفرصة الوحيدة بالشوط الأول كانت لصالح كولومبيا. دوفان زاباتا انفرد وسدد، لكن فيرناندو موسليرا تألق وتصدى للكرة ببراعة، ولويس موريال سدد أيضا في الدقيقة الـ45 بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

أوروجواي بدأت الشوط الثاني بشكل أفضل. ناهيتان نانديز أرسل عرضية في اتجاه المرمى بالدقيقة الـ49، لكن ديفيد أوسبينا تصدى لها بصعوبة.

رافاييل رويدا مدرب كولومبيا لجأ إلى دكة البدلاء في الدقيقة الـ67، ودفع بـ ييمي تشارا بدلا من لويس موريال.

ورد أوسكار تاباريز بدخول فاكوندو توريس بدلا من جيورجيان دي أراكسايتا في الدقيقة الـ68.

وكانت كولومبيا الأفضل في باقي الدقائق. رأسية رائعة من زاباتا في الدقيقة الـ72، وجدت التصدي الأروع من موسليرا.

ورأسية جديدة في الدقيقة الـ78 من زاباتا، لكن بجانب القائم.

تاباريز تدخل مجددا في الدقيقة الـ80 بدخول مارتن كاسيريس بدلا من فيدي فالفيردي.

أما كولومبيا، فدفعت بـ ميجيل بورخا بدلا من رافاييل بوريه في الدقيقة الـ81.

وتعرض فيرناندو موسليرا لإصابة في الدقيقة الـ88 بعد تصادم مع لويس دياز لاعب كولومبيا، لكنه أكمل اللقاء بعد تلقي العلاج، ولينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

في ركلات الترجيح، فازت كولومبيا على أوروجواي بنتيجة 4-2. أوسبينا تصدى مرتين أمام خوسيه خيمنيز، وماتياس فينا.

في المقابل، سجل زاباتا، ودافينسون سانشيز، وييري مينا، وميجيل بورخا لـ كولومبيا، ولم يشفع لـ أوروجواي تسجيل إيديسون كافاني، ولويس سواريز للفوز.