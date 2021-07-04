تشكيل كوبا أمريكا - لاوتارو يجاور ميسي في هجوم الأرجنتين.. وفالنسيا يقود الإكوادور

عاد لاوتارو مارتينيز للمشاركة أساسيا وقيادة هجوم الأرجنتين في مواجهة الإكوادور ضمن مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

ويتوجد القائد ليونيل ميسي ونيكولاس جونزاليس أيضا في خط الهجوم، بينما يقود ناهول مولينا الجهة اليسرى.

فيما يقود القائد إينير فالنسيا خط هجوم الإكوادور.

الفائز سيواجه كولومبيا التي تفوقت على أوروجواي بركلات الترجيح، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وجاء تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماركوس أكونيا – نيكولاس أوتاميندي – خيرمان بيتزيا – ناهول مولينا

الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – جيوفاني لو سيسلو

الهجوم: نيكولاس جونزاليس – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

فيما جاء تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: بيرفيس إستوبينان – روبرت أربوليدا – بييرو هينسابي – أنجيلو بيركادو

الوسط: جاهيسون مينديز – أنخيل مينا

أمامهما: دييجو بالاسيوس – كارلوس جرويزو – آلان فرانكو

الهجوم: إينير فالنسيا