مران الزمالك - فقرة ترفيهية وكارتيرون يطالب اللاعبين بالفوز على المحلة

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع مستشفى وادي النيل، لتكون مسؤولة عن فريق كرة القدم من الناحية الطبية.

وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم مستشفى وادي النيل بعمل فحص قلب للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بخلاف عمل دورات تدريبية على إنعاش القلب الرئوي تجنبا لحالات الوفاة المفاجئة أو التوقف المفاجئ للقلب.

كما سيتم تنظيم ندوات مهمة عن المنشطات ومخاطرها والوقاية منها.

وتم التعاقد بحضور حازم خميس مدير المستشفى، والكابتن حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق..

وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال.

وأعقبت هذه الفقرة وحدة تدريبية خاصة للتدريب بالكرة واللعب من لمسة واحدة، تارة بالقدم اليمنى وأخرى باليسرى.

وخضع محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة، كما خصص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية.

كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعي بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات.

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بصدارة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

كما حرص المدرب الفرنسي على الاجتماع بجهازه المعاون المكون من: أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وفيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز في منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم، وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبي الوسط.

وشهد المران تركيزا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

وخصص كارتيرون تدريبا ترفيهيا للاعبين بختام التدريبات.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثماني مجموعات حيث تتواجه كل مجموعتين في مباراة خاصة على الكرة الطائرة بعد وضع أربعة حواجز عبارة عن شبكة كرة طائرة.

كما استغل البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بنشرقي لخوض تدريب خاص بالتسديد على محمد عواد حارس مرمى الفريق.

ويواجه الزمالك فريق غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.