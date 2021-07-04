انتهت كوبا أمريكا – أوروجواي (2)-(4) كولومبيا.. أوسبينا ينصر فريقه بركلات الترجيح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوروجواي وكولومبيا، ضمن مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا.

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نهاية المباراة بفوز كولومبيا على أوروجواي بركلات الترجيح.

-أوسبينا يتصدى للركلة الرابعة من ماتياس فينا.

-ميجيل بورخا يسجل الركلة الرابعة لـ كولومبيا.

-لويس سواريز يسجل الركلة الثالثة لـ أوروجواي.

-ييري مينا يسجل الركلة الثالثة لـ كولومبيا.

-أوسبينا يتصدى للركلة الثانية لـ أوروجواي من خيمنيز.

-دافينسون سانشيز يسجل الركلة الثانية لـ كولومبيا.

-إيدينسون كافاني يسجل الركلة الأولى لـ أوروجواي.

-زاباتا يسجل الركلة الأولى لـ كولومبيا.

نهاية الوقت الأصلي واللجوء إلى ركلات الترجيح.

ق. 88 إصابة موسليرا بعد تصادم قوي مع لويز دياز مهاجم كولومبيا.

ق. 78 رأسية جديدة من زاباتا بجانب القائم.

ق. 72 رأسية رائعة من زاباتا، تجد التصدي الأروع من موسليرا.

ق. 49 عرضية من ناهيتان نانديز تجاه المرمى، وأوسبينا يتألق ويتصدى لها بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 26 موسليرا يتألق بعد انفراد لـ زاباتا وتصويبة، تصدى لها موسليرا بقدمه.

بداية المباراة