إبراهيم نور الدين حكما لمباراة سموحة والأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأحد لمباريات الدوري المصري.

ويتولى إبراهيم نور الدين إدارة مباراة سموحة والأهلي في الجولة الـ28، ويساعده كل من شريف عبد الله ومحمد محمود لطفي، وحسين الكريمي حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان ومحمود أبو الرجال للفيديو.

بينما يدير محمد معروف مباراة بيراميدز وإنبي ويعاونه الثنائي عمر فتحي وأسامة السيد، ومحمد حسن حكما رابعا.

وعمرو الشناوي وعمرو رمضان للفيديو.

أما محمد الحنفي يدير مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش ويعاونه كل من أحمد ساهر وأحمد صلاح، ومحمد حليم حكما رابعا.

والثنائي حسام عزب وحسني سلطان للفيديو.