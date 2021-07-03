كرة يد - أنجيه يعلن ضم محمد علي حارس الزمالك السابق

السبت، 03 يوليه 2021 - 22:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

كرة يد - الأهلي والزمالك

أعلن نادي أنجيه الفرنسي في بيان رسمي ضم محمد علي حارس فريق الزمالك لكرة اليد السابق.

وأشار البيان إلى أن محمد علي قد وقع على عقد لمدة موسمين مع النادي الفرنسي.

الحارس صاحب الـ 28 عاما انتقل لـ أنجيه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

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وقال محمد علي في تصريحات للموقع الرسمي لأنجيه: "سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي، ومتشوق لخوض تلك المغامرة ومساعدة النادي في تحقيق أهدافه، لا أستطيع الانتظار لمقابلتكم".

كان محمد علي قد ساهم في فوز الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة اليد في الموسمين الماضيين.

وأتم الزمالك التعاقد مع كريم هنداوي حارس يوروبارم المقدوني لتعويض رحيل محمد علي، بعدما أعلن النادي المقدوني دفع الزمالك للشرط الجزائي.

وينشط فريق أنجيه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ويحتل صدارة جدول الترتيب، أي سيلعب في الدوري الممتاز بالموسم المقبل إذا حافظ على مركزه.

ويشارك محمد علي حاليا مع منتخب مصر في الاستعدادات لخوض مباريات أولمبياد طوكيو بعدما استدعاه المدرب روبيرتو جارسيا باروندو للقائمة المبدئية التي ستشارك في الدورة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من البحرين، والبرتغال، والدنمارك، واليابان، والسويد.

علي محمد علي الزمالك،باهر المحمدي أنجيه
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