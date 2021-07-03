تعرف على الصاعدين للممتاز والهابطين للدرجة الثالثة

السبت، 03 يوليه 2021 - 21:47

كتب : رضا السنباطي

الصاعدون من الدرجة الثانية

بعد نهاية موسم طويل، تحدد الصاعدون والهابطين من الدرجة الثانية إلى الممتاز، ومن الثانية إلى الثالثة.

FilGoal.com يستعرض لكم الفرق الصاعدة من الدرجة الثانية إلى الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، والفرق التي هبطت من الدرجة الثانية إلى الثالثة.

دوري الدرجة الثانية المصري منقسم إلى ثلاث مجموعات. يصعد المركز الأول عن كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط آخر 4 مراكز للدرجة الثالثة.

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مجموعة القاهرة

من المجموعة الأولى (مجموعة القاهرة وخط القناة)، صعد نادي كوكاكولا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، هبطت فرق جمهورية شبين، وسرس الليان، والنجوم، وطنطا إلى الدرجة الثالثة.

مجموعة بحري

من المجموعة الثانية (مجموعة بحري)، صعد نادي فاركو إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، هبطت فرق مالية كفر الزيات، والجزيرة بمطروح، وبني عبيد، وبيلا للدرجة الثالثة.

مجموعة الصعيد

وأخيرا في المجموعة الثالثة (مجموعة الصعيد)، صعد نادي الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، هبطت فرق شبان مسلمين قنا، وأسمنت أسيوط، ومركز شباب سٌمٌسطا، وديروط إلى الدرجة الثالثة.

في الدرجة الثانية فاركو الشرقية للدخان كوكاكولا مركز شباب سٌمٌسطا
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