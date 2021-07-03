الشرقية للدخان لـ في الجول: لن نشارك في الممتاز من أجل الأداء المشرف

أكد هاني عبادة مدير الكرة بفريق الشرقية للدخان أن الفريق سيلعب من أجل تحقيق المفاجآت في الدوري ممتاز الموسم المقبل ولن يكتفي بالأداء المشرف فقط.

وقال عباده في تصريحات لـ FilGoal.com: "أولا الحمد لله على الصعود، هذا الإنجاز هو الأول للشرقية في تاريخهم، بعد محاولات لمدة 50 عاما".

واستمر "شكرا لمجلس الإدارة بالشركة برئاسة مهندس هاني أمان على المجهود الذي بذل طول الموسم".

وتابع "توليت المنصب منذ فترة قليلة، كان هناك تحدي وروح وطموح من الجميع من أجل الصعود، وشكرا جدا جدا لعلاء إبراهيم وجهازه على المجهود الذي بٌذل خلال الفترة التي كانوا يتولوا فيها مسئولية الفريق، وشكرا للجهاز الفني الحالي بقيادة علاء نوح".

وكان علاء إبراهيم قد بدأ الموسم مدربا للشرقية للدخان ولكن علاء نوح أكمل الموسم وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز.

وأضاف "الشرقية سيتواجد بقوة الموسم المقبل، وليس لمجرد التمثيل المشرف فقط. لدينا أهداف وطموحات قوية، وهناك استراتيجية احترافية سيسير عليها الفريق في الممتاز، وسيكون مفاجأة وحضور قوي".

وتمكن فريق الشرقية للدخان من الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد تصدره لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

كما تمكن أيضا كل من فاركو وكوكاكولا من الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخهما.