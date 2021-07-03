فرج عامر لـ في الجول: مواجهة الأهلي صعبة.. وسنلعب لتحقيق نتيجة إيجابية

السبت، 03 يوليه 2021 - 21:22

كتب : هاني العوضي

فرج عامر

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مواجهة فريقه للأهلي ستكون صعبة للغاية بعد تعادل الفريق الأحمر مع بيراميدز.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "مباراة الأهلي صعبة للغاية خاصة أنه قادم من تعادل أمام بيراميدز، ورغم ذلك تظل مواجهة بطل إفريقيا في غاية الصعوبة".

وأضاف "سموحة عائد من هزيمة أمام الإسماعيلي وهذا يجعلنا نلعب من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

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وأتم تصريحاته "تحقيق نتيجة إيجابية على الأهلي غير مرتبط بإمكانية إلغاء قرار إيقاف مستحقات اللاعبين".

وتعرض سموحة للهزيمة في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي بثلاثية دون رد.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري المصري في استاد الإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

الأهلي سموحة فرج عامر
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