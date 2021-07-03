عبد المنصف يكشف لـ في الجول سبب تكريم الثنائي الأولمبي المستبعد.. ورأيه في ضم الشناوي

كشف محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق، سبب تكريم محمود مرعي وأحمد سعيد ثنائي الفريق الأوليمبي رغم عدم اختياره لقائمة أولمبياد طوكيو.

وقال عبد المنصف في تصريحات لـFilGoal.com: "تكريمهما يعكس مدى الاحترافية. حين يستبعد اللاعب، يهاجمه الجمهور. لكننا نقول لهما أننا نكرمهما، ونشكرهما على المجهود الذي بذلاه مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة السابقة".

وأضاف "نوجه لهما رسالة بأن توجدهما في المنتخب الأولمبي، هو نتاج لتعبهما مع زملائهما. وأنهما جزء من إنجاز المنتخب الأولمبي".

وعن موقف وادي دجلة في الدوري، قال عبد المنصف "مازلنا في موقف صعب. الأمور تصعبت، والكل بدأ يحارب على أمل البقاء. الإنتاج الحربي دخل في الصورة بقوة بعد آخر مباراتين، وسيظل الموقف عالقا حتى الجولة الأخيرة".

واستمر "فوزنا على أسوان أعاد المنافسة للجميع. أوقفنا اسوان وبدأنا نقترب بالفعل، وعاد الإنتاج الحربي والبنك الأهلي للصورة. لدينا مباراة أمام مصر للمقاصة، وبإذن الله نصل للنقطة الـ25 وتشتعل المنافسة على البقاء".

الحارص المخضرم تطرق أيضا للحديث عن خطأ محمد الشناوي حارس الأهلي أمام بيراميدز، فقال "خطأ طبيعي من الوارد حدوثه. لا فارق بين حارس كبير أو صغير، لكن الحراس الكبار لا يفعلوها إلا على فترات متباعدة".

وواصل "هفوة طبيعية تحدث لكل حراس العالم، ولا تقلل من إمكانيات الشناوي ومجهوده مع الأهلي، والحارس صاحب الشخصية القوية يعود أقوى بعد أي هزةة".

وأخيرا عن اختيار الشناوي لـ أولمبياد طوكيو، قال عبد المنصف "شوقي غريب ضمه لأنه يعلم أن الشناوي إضافة قوية، وسيعطي قوة بخبرته وأداءه. له خبرات دولية كبيرة يستطيع أن يخوض مثل هذه البطولات القوية، ويعطي طمأنينة لخط الظهر بكل تأكيد".