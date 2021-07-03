شمايكل: كنا نعرف أننا سنواجه اختبارا قويا

السبت، 03 يوليه 2021 - 20:59

كتب : عبد الرحمن فوزي

كاسبر شمايكل - روسيا والدنمارك - يورو 2020

يعلم كاسبر شمايكل حارس منتخب الدنمارك مدى صعوبة الفوز على التشيك.

وفاز منتخب الدنمارك على التشيك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهم في ربع نهائي يورو 2020 على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

وقال شمايكل في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "سعيد جدا ومرتاح لأن الأمور انتهت وكنا نعرف أنه سيكون اختبارا قويا".

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واستمر "التشيك فريق قوي ولعبوا بطريقة قوية، وبكل تأكيد كنا نعرف أننا سنعطي كل ما لدينا من أجل الدنمارك وتعاملنا مع الضغط".

وعند سؤاله عن المباراة المقبلة قال: "لا أعلم ما سيحدث، اليوم سنحتفل بذلك النجاح وغدا سنحاول الاستعداد للمباراة المقبلة".

ويلتقي منتخب الدنمارك مع الفائز من أوكرانيا وإنجلترا في دور نصف النهائي.

وستقام المباراة على ملعب ويمبلي في إنجلترا يوم الأربعاء 7 يوليو.

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