انتهت يورو 2020 - إنجلترا (4)-(0) أوكرانيا.. الإنجليز إلى نصف النهائي

السبت، 03 يوليه 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

إنجلترا - أوكرانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020 والتي تقام بملعب الأولمبيكو في روما.

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نهاية المباراة إنجلترا بهدف دون رد

ق 74: بيكفورد يتألق ويتصدى لتسديدة قوية

ق 73: خروج هاري كين ونزول كالفيرت لوين

ق 65: نزول راشفورد بدلا من ستيرلينج ونزول جودي بيلينجهام بدلا من فيليبس

ق 63: جوووووووووووووووول هندرسون والرابع بضربة رأسية قوية بعد عرضية ماونت

ق 57: خروج ديكلان رايس ونزول هندرسون

ق 50: جوووووووووول الهدف الثالث بضربة رأسية من هاري كين بعد عرضية رائعة من لوك شاو من الناحية اليسرى

ق 46: جووووووووووووووووووول ماجواير والثاني بضربة رأسية عد ركلة حرة نفذها لوك شاو ببراعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف دون رد

ق 40: انطلاقة من لوك شاو من ناحية اليسار وأرسل عرضية وصلت إلى جادون سانشو الذي سدد بقوة في جسد الحارس

ق 35: تبديل اضطراري لمنتخب أوكرانيا بنزول فيكتور تسيانكوف بدلا من سيرجي كريفتسوف المصاب

ق 32: أووووووووووه تسديدة قوية من ديكلان رايس والحارس يتصدى

ق 16: بيكفورد يتألق أمام يارمتشوك

ق 4: جوووووووووول هاري كين والأول بعد تمريرة رائعة من ستيرلينج وضعته أمام المرمى ليسدد الكرة في الشباك الصفراء

انطلاق المباراة

إنجلترا أوكرانيا يورو 2020
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