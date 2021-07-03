انتهت يورو 2020 - إنجلترا (4)-(0) أوكرانيا.. الإنجليز إلى نصف النهائي
السبت، 03 يوليه 2021 - 20:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020 والتي تقام بملعب الأولمبيكو في روما.
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نهاية المباراة إنجلترا بهدف دون رد
ق 74: بيكفورد يتألق ويتصدى لتسديدة قوية
ق 73: خروج هاري كين ونزول كالفيرت لوين
ق 65: نزول راشفورد بدلا من ستيرلينج ونزول جودي بيلينجهام بدلا من فيليبس
ق 63: جوووووووووووووووول هندرسون والرابع بضربة رأسية قوية بعد عرضية ماونت
ق 57: خروج ديكلان رايس ونزول هندرسون
ق 50: جوووووووووول الهدف الثالث بضربة رأسية من هاري كين بعد عرضية رائعة من لوك شاو من الناحية اليسرى
ق 46: جووووووووووووووووووول ماجواير والثاني بضربة رأسية عد ركلة حرة نفذها لوك شاو ببراعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف دون رد
ق 40: انطلاقة من لوك شاو من ناحية اليسار وأرسل عرضية وصلت إلى جادون سانشو الذي سدد بقوة في جسد الحارس
ق 35: تبديل اضطراري لمنتخب أوكرانيا بنزول فيكتور تسيانكوف بدلا من سيرجي كريفتسوف المصاب
ق 32: أووووووووووه تسديدة قوية من ديكلان رايس والحارس يتصدى
ق 16: بيكفورد يتألق أمام يارمتشوك
ق 4: جوووووووووول هاري كين والأول بعد تمريرة رائعة من ستيرلينج وضعته أمام المرمى ليسدد الكرة في الشباك الصفراء
انطلاق المباراة