قبل بطولة 1992 بأيام كانت الدنمارك خارج البطولة لعدم التأهل. شاركوا بدعوة من الاتحاد الأوروبي بدلا من يوغوسلافيا، وفقدوا مايكل لاودروب للاعتزال الدولي. واليوم تتكرر التجربة الدنماركية مجددا في 2021.

تأهلت الدنمارك إلى نصف نهائي يورو 2020 بعد إقصاء التشيك من ربع النهائي.

وفازت الدنمارك على التشيك بهدفين مقابل هدف على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، ضمن مباريات ربع نهائي يورو 2020.

سجل توماس ديلايني، وكاسبر دولبرج هدفا الدنمارك في المباراة، فيما سجل باتريك شيك هدف التشيك الوحيد.

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هجمة منظمة 👌من المنتخب الدنماركي ينهيها ⚽️دولبرغ في شباك جمهورية التشيك بطريقة جميلة✅#يورو2020 #التشيك_الدنمارك pic.twitter.com/hpk57oL5kf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

وتلتقي الدنمارك في نصف النهائي مع الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا، التي ستجرى بعد قليل.

لمن فاته تجربة الدنمارك عام 1992. لم يتأهلوا إلى اليورو من الأساس رغم امتلاك أسماء عظيمة مثل بيتر شمايكل، ومايكل لاودروب، وبريان لاودروب، وكيم فيلفورت.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعد يوغوسلافيا ودعا الدنمارك للمشاركة قبل البطولة بأيام. ريتشارد مولر نيلسن المدرب المغمور قرر خوض المغامرة والسفر للمشاركة، لكن مايكل لاودروب رفض العودة عن الاعتزال الدولي وقرر عدم السفر، لتسافر الدنمارك دون أهم لاعبيها.

في النهاية ذهبت الدنمارك وحصدت اللقب.

الآن في 2021 تتكرر التجربة. الدنمارك تفقد كريستيان إريكسن نجمها الأول بعد 40 دقيقة فقط من اللقاء الأول، لكن الدنمارك مستمرة في المغامرة ووصلت لنصف النهائي بالفعل.

أما ذكاء شركة "سبورت رادات" الاصطناعي الذي توقع تتويج التشيك بالبطولة وفقا لـ الإحصائيات والبيانات، فعليه أن يبحث عن فرصة أخرى في بطولات مقبلة.

التشكيل

يوريسلاف سيلافي بدأ المباراة بـ باتريك شيك في هجوم التشيك، فيما تواجد من خلفه بيتر شيفليك، وأنتونين باراك، ولوكاس ماسوبوست.

في المقابل، بدأ كاسبر هيوملاند المباراة بـ كاسبر شمايكل في حراسة المرمى، ويواكيم مايلي كجناح أيسر، وفي الهجوم استمر تواجد كاسبر دولبرج.

سيمون كيير يقود تشكيل الدنمارك🔱 وبرايثويت وكاسبر دولبرج أساسيان في الهجوم.🇩🇰 وباتريك شيك يحمل لواء هجوم التشيك.🇨🇿#يورو2020 pic.twitter.com/rqYE9LStTV — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 3, 2021

وصف المباراة

الدنمارك بدأت المباراة بقوة، وتقدمت مبكرا في الدقيقة الخامسة. ركنية نفذها يانس لارسين، وقابلها توماس ديلايني برأسية في المرمى.

وتواصل ضغط الدنمارك. وكادت تسجل الثاني في الدقيقة الـ12 بعد افنراد لـ جوناس ويند وسدد ضعيفة بجانب الحارس، لينقذها توماس كالاخ قبل دخول المرمى.

التشيك اقتربت من التعادل في الدقيقة الـ21 بعد بينية إلى توماس هولش الذي انفرد وسدد، لكن كاسبر شمايكل تألق وحولها إلى ركنية.

الدنمارك استعادت الضغط هنا. وسدد ميكيل دامشجراد في الدقيقة الـ37، لكن توماس فاسليك تصدى لها.

وكان الهدف الثاني في الدقيقة الـ42. عرضية رائعة بوجه القدم الخارجي من يواكيم مايلي، قابلها كاسبر دولبرج بلمسة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدنمارك بهدفين.

الشوط الثاني

استفاقة تشيكية

التشيك بدأت الشوط الثاني بتبديلين. شارك ياكوب يانكو، وميكيل كريمينشيك بدلا متوماس هولش، ولوكاس ماسوبوست.

وبدأت التشيك الشوط بقوة بالفعل. سدد أنتونين باراك بقوة في الدقيقة الـ46، وحولها شمايكل إلى ركنية بصعوبة.

وفي الدقيقة الـ49 جاء الهدف الأول. عرضية من فلاديمير كوفال، قابلها باتريك شيك بلمسة في المرمى.

الهدف هو الخامس لـ باتريك شيك في البطولة كهداف للنسخة الحالية بالشراكة مع كريستيانو رونالدو، وكهداف تاريخي للتشيك في اليورو بالشراكة مع ميلان باروش.

تبديلات

الدنمارك أدركت مبكرا ما قد تآول له الأمور، فأجرى هيوملاند تبديلان في الدقيقة الـ60 بدخول يوسف بولسين، وكريستيان نورجدارد، بدلا من كاسبر دولبرج، وميكيل دامشجراد.

وأجبرت التشيك على تبديل ثالث في الدقيقة الـ65 لدخول ياكوب برابيتش بدلا من أندريه كوليتشكا المصاب في الدفاع.

البديل يوسف بولسن انطلق في الدقيقة الـ68 وسدد بقوة، لكن فاسليك تصدى لها على مرتين.

هيوملاند دفع بـ دانيال فاس بدلا من يانز لارسين في الدقيقة الـ71 في صفوف الدنمارك.

وتواصل تألق فاسليك في الدقيقة الـ78 بتصد رائع لتصويبة جديدة من يوسف بولسين.

ولم يتوقف ياروسلاف شيلافي عن التبديلات لإصلاح الأمور. شارك فيلادمير داريدا، وماتيا فيدرا في الدقيقة الـ79 بدلا من بيتر شيفيك، وباتريك شيك المصاب.

ردت الدنمارك في الدقيقة الـ81 بدخول ماتياس يانسين، ويواكيم أنديرسين بدلا من أندرياس كريستينسين، وتوماس ديلايني.

ومرة ثالثة تألق فاسليك في الدقيقة الـ82. تمريرة من بولسين إلى يواكيم مايلي الذي انفرد وسدد، لكن فاسليك تصدى لها بقدمه إلى ركنية.

التشيك حاولت الضغط بكل ما أتت من قوة، وحكم المباراة احتسب 6 دقائق كوقت بدل ضائع. كانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ95 بعد عرضية أخرجها الدفاع، وقابلها باراك بتصويبة مباشرة لكن بجانب المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

وتلتقي الدنمارك في نصف النهائي مع الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا، التي ستجرى بعد قليل.